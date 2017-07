Bungie heeft aangekondigd dat de open bèta van Destiny 2 wat langer zal duren dan aanvankelijk aangekondigd was. Spelers krijgen dus extra tijd om de game uit te testen. Concreet zou de open bèta nu duren tot woensdag 26 juli, 03:00 onze tijd. Bungie heeft tegelijk ook wel aangekondigd dat de bèta de nodige problemen kan ondervinden. Men wil namelijk het een en het ander testen, waardoor mogelijk crashes of onstabiele connecties opduiken. Beter nu dan bij de release in september natuurlijk.