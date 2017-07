The Sims 4 is al enkele jaren beschikbaar op pc, maar nu lijkt de game ook naar de Xbox One te komen. In de Xbox Store is namelijk een pagina voor een Xbox One-versie opgedoken. Die zou op 17 november verschijnen. Mogelijk betekent dit dat The Sims 4 ook naar PS4 komt, maar aangezien niets van dit alles voorlopig officieel aangekondigd is, blijft het nog even afwachten.