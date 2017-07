Via het Japanse Famitsu magazine is naar buiten gekomen dat er wordt gewerkt aan een Penguin Wars remake voor de Nintendo Switch. Penguin Wars is een arcadegame uit 1985 die daarna ook voor andere platformen verscheen, waaronder de Game Boy. In de game nemen twee spelers het tegen elkaar op. Elke speler begint met 5 ballen en uiteindelijk is het de bedoeling om alle ballen bij de tegenstander te krijgen, die dan verliest.

De nieuwe Switch-versie zou 1v1 en 2v2 gameplay bieden, evenals speciale regels, zoals ballen die in bommen veranderen. Zowel lokale als online multiplayer zou van de partij zijn, waarbij de lokale multiplayer tot 4 spelers zou ondersteunen. Een exacte releasedatum voor de game is er nog niet.