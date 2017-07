Sega heeft laten weten dat de studio achter de Yakuza games volgende maand, op 26 augustus, via een speciaal evenement wat nieuws te onthullen heeft. Of er slechts één dan wel meerdere nieuwe games onthuld zullen worden is vooralsnog niet bekend. 26 augustus is wanneer Gamescom eindigt, maar mogelijk is dat slechts toeval. Het evenement zelf vindt namelijk plaats in Japan en maakt geen melding van Gamescom.