Omdat Team Mystic afgelopen weekend de uitdaging van het Pokémon GO Fest heeft gewonnen, was Articuno de eerste legendarische Pokémon die wereldwijd gevangen kon worden. Moltres en Zapdos zouden later nog volgen, zo liet Niantic weten, en nu is daar ook meer informatie over gegeven.

De drie legendarische vogels zullen slechts tijdelijks en gedurende een bepaalde periode opduiken in Raid Battles in Gyms. Je moet ze met behulp van andere spelers zien te verslaan, waarna je ze dan kan vangen. Articuno zal nog tot 31 juli opduiken, terwijl Moltres van 31 juli tot 7 augustus zal verschijnen. Zapdos dan weer komt piepen van 7 augustus tot 14 augustus. Wat er daarna zal gebeuren met de legendarische Pokémon is vooralsnog onduidelijk, maar wie er eentje wil, kan dus maar beter aan de slag de komende weken. Hoe het precies met Lugia zit, daar werd trouwens niets meer over gezegd.