Normaal zouden we ons vanaf vandaag kunnen inschrijven voor de gesloten bèta van Dragon Ball FighterZ op PS4 en Xbox One, maar dat gaat niet door. Blijkbaar is er heel wat interesse in de game en de bèta en daarom is beslist om de capaciteit van de bèta te verhogen. Het resultaat is wel dat de inschrijvingen pas op 22 augustus van start zullen gaan.

De bèta staat gepland voor 16 en 17 september. Er zouden 4 sessies ingepland worden.