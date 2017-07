Nieuwe DLC voor Dying Light is niet het enige wat Techland vandaag de wereld heeft ingestuurd. Het heeft namelijk ook Gemly gelanceerd. Dat is hun eigen online distributieplatform. Voorlopig lijkt er evenwel geen client te bespeuren, wat doet vermoeden dat er gewoon Steam keys via verkocht worden, zoals bij bijvoorbeeld Humble ook het geval is. Desalniettemin biedt dit Techland wel de mogelijkheid om meer eigen accenten te leggen wat bijvoorbeeld promoties betreft.