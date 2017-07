Bij Rockstar hebben ze momenteel nog de handen vol met GTA Online en Red Dead Redemption 2, maar blijkbaar wordt er toch ook al gewerkt aan GTA VI. Op het CV van een motion capture acteur is namelijk "Grand Theft Auto 6" gespot.

Veel meer dan het feit dat er blijkbaar motion capture wordt gedaan voor GTA VI zegt dit ons natuurlijk niet. Motion capture wordt echter vaak pas in de latere fases van de ontwikkeling gedaan, waardoor we zouden kunnen vermoeden dat de ontwikkeling van de nieuwe GTA goed opschiet. Officieel is omtrent een GTA VI echter nog niets gezegd, dus voorlopig blijft het afwachten. Ook lijkt de game pas ten vroegste in 2019 te verschijnen, aangezien Red Dead Redemption 2 in 2018 zou moeten verschijnen. Als die game ook een online component heeft à la GTA Online is de kans zelfs groot dat de nieuwe GTA pas in 2020 of later verschijnt.

(mock-up, geen officieel logo)