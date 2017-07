Fox en Marvel hebben een samenwerking aangekondigd voor de ontwikkeling van een nieuwe, grote Marvel mobile game. Het zou gaan om een ambitieuze action-RPG, maar meer info is vooralsnog niet bekend. Ontwikkelaar van dienst is Aftershock, dat vorige maand werd overgekocht door Fox voor zijn gamedivisie, FoxNext. Aftershock is de laatste restant van Kabam, dat Marvel: Contest of Champions maakte. Het team achter die game werd echter al verkocht aan Netmarble.