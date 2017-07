Ontwikkelaar Niantic wordt door enkele tientallen mensen aangeklaagd omwille van de problemen tijdens het Pokémon GO Fest afgelopen weekend in Chicago. Het gaat om mensen die speciaal van buiten de staat naar Chicago afgezakt waren en daarvoor dus ook reiskosten hadden gemaakt, alleen maar om ter plaatse te ondervinden dat de game haast onspeelbaar was.

Niantic had al compensaties uitgedeeld en aanwezigen kunnen het geld van hun ticket terugkrijgen, maar daar nemen de aanklagers geen genoegen mee. Ze willen dat Niantic ook hun reiskosten vergoedt en daarvoor trekken ze nu dus naar de rechter. Een woordvoerder van Niantic liet weten dat het bedrijf geen commentaar geeft.