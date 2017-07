Sony heeft aangekondigd dat PlayStation Plus abonnementen duurder worden. Op jaarbasis gaat de prijs van 49,99 euro naar 59,99 euro en op kwartaalbasis betaal je 24,99 euro in plaats van 19,99 euro. Voor een maand gaat de prijs van 6,99 euro naar 7,99 euro. De verhoogde tarieven treden in werken om 01:01 op 31 augustus, maar het is niet duidelijk of Sony daar niet gewoon 1 september mee bedoelt. De prijsverhoging komt er volgens Sony om nieuwe marktomstandigheden te reflecteren terwijl men ook de kwaliteot hoog wil houden.