BBC Three heeft aangekondigd dat het de komende 6 weken elk weekend enkele uren live esports gaat uitzenden. Het betreft een samenwerking met BBC Sport en de Gfinity Elite League Series One, die focust op Street Fighter V, Counter-Strike en Rocket League. Aan die competitie doen 160 (pro) spelers mee die strijden om een deel van de prijzenpot van ongeveer 250.000 euro.

De hele competitie duurt 10 weken, waarvan er al enkele achter ons liggen. BBC Three pikt dus in, wat enigszins vreemd is. Je zou immers verwachten dat ze gewoon alles vanaf het begin zouden uitzenden. Hoe dan ook: naast de feitelijke matchen zou er ook de nodige omkadering zijn om de tijd te vullen met achtergrondinformatie en analyse.

Het is trouwens niet de eerste keer dat BBC Three zich aan esports waagt. In 2015 werden de League of Legends World Championships ook al uitgezonden door BBC Three, zij het enkel online, waardoor je eigenlijk net zo goed gewoon naar Twitch kon surfen natuurlijk. Nu wordt er ook effectief op tv uitgezonden, wat toch weer een stap in de goede richting is.

Eleven Sports: Belgische pionier

Naast een grote partij als BBC is er ook een partij dichter bij huis die de Gfinity Elite Series gaat uitzenden. Eleven Sports is namelijk de eerste Belgische sportzender die de rechten heeft verworven om de wedstrijden live uit te zenden. Om te kunnen kijken moet je wel een abonnement op de zender hebben. Dat kost 9,99 euro per maand of 99 euro per jaar.