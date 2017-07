Normaal zou ARK: Survival Evolved, dat al lang in Early Access verkeert, op 8 augustus finaal lanceren, maar dat gaat niet door. Studio Wildcard heeft namelijk laten weten dat de release is uitgesteld tot het einde van de maand, 29 augustus. Als gevolg daarvan zal ook de Ragnorak DLC voor pc later verschijnen, zijnde eveneens op 29 augustus, samen met de finale release van de game.