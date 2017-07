Koei Tecmo heeft een samenwerking aangekondigd met het Japanse bedrijf HEROZ, dat zich specialiseert in de ontwikkeling van allerlei AI-technologie, waaronder machine learning. HEROZ is het bedrijf achter Ponanza, een Shogi (Japanse schaken) AI die er recent in slaagde om topspelers te verschalken. De bedoeling is om de productie en IP-mogelijkheden van Koei Tecmo te combineren met de AI-technologie van HEROZ om zo nieuwe games te ontwikkelen.