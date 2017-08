Injustice 2 heeft wat nieuwe DLC gekregen in de vorm van nieuwe outfits, of beter: nieuwe shaders. Elk personage kan zich nu immers in het goud en het zilver uitdossen, al zal je daar wel de nodige (virtuele) centjes voor mogen neertellen. Elke outfit (zowel zilver als goud) kost namelijk 5000 Source Crystals. Die kan je verdienen door de game te spelen, maar zoals gewoonlijk schiet dat vaak niet echt op en het alternatief is dan om ze te kopen, hetgeen je al snel enkele euro's kost. Wil je zowel de zilveren als de gouden outfit voor alle 38 personages, dan hangt daar een prijskaartje van ongeveer 120 euro aan vast, tenzij je dus alle Source Crystals in-game verdient. Een deel van de opbrengst is wel bedoeld om toernooien en community events te steunen.