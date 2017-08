De cross-network update voor Minecraft is nu in bèta beschikbaar voor Windows 10 en Android, zo heeft Microsoft laten weten. Voor Windows 10 is de update binnen te halen via de Xbox Insider App, terwijl op Android de update beschikbaar is voor wie Minecraft al heeft gekocht via de Play Store. Voor Xbox One verschijnt de update in de loop van de komende dagen. Voor de Nintendo Switch is niets gezegd omtrent een bèta, al zal ook die versie uiteindelijk wel kunnen genieten van cross-network play. Sony houdt zich afzijdig.