Marvelous heeft Senran Kagura 7EVEN aangekondigd voor PS4. Voluit heet de game Senran Kagura 7EVEN: Shoujo-tachi no Koufuku, wat zich laat vertalen naar Senran Kagura 7EVEN: Girls' Happiness. In Japan verschijnt de game in de herfst van 2018. Meer details zijn er voorlopig nog niet.