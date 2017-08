Marvelous heeft Senran Kagura Burst Re:Newal aangekondigd voor PS4. Het gaat om een remake van Senran Kagura Burst, dat in 2012 voor de Nintendo 3DS verscheen. Die game was destijds een sidescroller, maar de remake betreft een volledige 3D action game met nieuwe graphics en gameplaymogelijkheden. Wanneer de remake precies zou verschijnen is niet bekend.