Wie het wereldnieuws wat volgt, weet dat het dezer dagen erg onrustig is in Venezuela, waar de president meer macht naar zich wil toetrekken, waardoor in de praktijk volgens de oppositie een dictatuur zou ontstaan. Het gevolg van al die onrust is ook dat de waarde van de Venezolaanse bolivar, de officiële munteenheid van het land, drastisch is gedaald. In mei nog kon je 279 bolivar omruilen voor één dollar, maar in juni moest je al 408 bolivar neertellen om één dollar te krijgen. Inmiddels is de situatie zo dramatisch geworden dat je al 11.185,95 bolivar moet geven voor één dollar, en dat dan nog op de zwarte markt ook omdat officiële opties niet beschikbaar zijn.

De drastische daling van de waarde van de bolivar levert een interessante vaststelling (maar ook weinig meer dan dat) op, namelijk dat goud in World of Warcraft, een game, nu effectief waardevoller is dan een echte munteenheid. 10.000 goud kan je inmiddels namelijk verkopen voor een minimum van 1,21 dollar.