Misschien wordt binnenkort een nieuwe Midnight Club game aangekondigd, maar misschien ook niet. Bewijs daarvoor wijst een beetje alle kanten op, waardoor we weliswaar hoopvol mogen zijn, maar zonder te veel verwachtingen. Haal dat korreltje zout met andere woorden dus maar boven.

Via Reddit heeft iemand enkele screenshots gepost die naar verluidt afkomstig zijn van Xbox servers. De voorziene links in kwestie zijn inmiddels echter niet meer actief, dus zelf kunnen we het niet meer verifiëren. Voorts is het vreemd dat de screenshots in kwestie niet al te scherp zijn. Doorgaans verwacht je toch dat op officiële servers goede screenshots staan, maar dat lijkt hier dus niet het geval te zijn.

Hoe dan ook. De screenshots op zich en een vermoedelijke teaser van iemand van het ontwikkelingsteam op het Rockstar Social Network doen dus vermoeden dat er mogelijk een nieuwe Midnight Club zit aan te komen, maar wat vertellen de screenshots ons in dat geval nog meer? De auto die we zien is een 2015 Mustang. Aangezien de laatste Midnight Club game van veel eerder dateert, zou dit kunnen betekenen dat het om een compleet nieuwe game of reboot gaat, met nieuwe wagens dus. Ook het lettertype dat gebruikt wordt, is nieuw voor de reeks. Aanwijzingen voor een nieuwe game dus, maar het kunnen net zo goed indicaties zijn dat het allemaal fake is.

Met een compleet nieuwe Midnight Club op de proppen komen zou voorts ook niet echt passen in de stijl van Rockstar, dat de handen nog vol heeft met GTA Online en Red Dead Redemption 2. Als er inderdaad een nieuwe Midnight Club komt, zou het daarom misschien eerder om een remake of remaster gaan, eerer dan om een compleet nieuwe game.

Hoe dan ook is het voorlopig afwachten geblazen. Dat de screenshots nu al op Xbox servers gespot zouden zijn, zou kunnen betekenen dat een aankondiging voor de deur staat. In dat geval is het uitkijken naar bijvoorbeeld Gamescom.