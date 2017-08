Capcom heeft aangekondigd dat Monster Hunter XX, de nieuwste versie van Monster Hunter Generations, in Japan op 25 augustus verschijnt voor de Nintendo Switch. Volgende week, op 10 augustus, wordt al een demo beschikbaar gesteld via de Japanse eShop. Het goede nieuws is echter dat de Switch regiovrij is, en dat je de demo dus ook buiten Japan kan binnenhalen, zolang je een Japanse eShop account hebt. Minder goed nieuws is dat Capcom voorlopig nog geen Westerse release heeft bevestigd voor de game.