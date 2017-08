In Aziƫ is Dynasty Warriors 9 naar alle waarschijnlijkheid een PS4 exclusive, maar in het Westen verschijnen de games doorgaans op meerdere platformen. De nieuwste game lijkt hier bij ons dan ook niet alleen voor PS4, maar ook voor Xbox One te verschijnen. Via Amazon US is alvast een Xbox One-versie van de game gespot. Officieel moet Koei Tecmo de multiplatform release voor het Westen wel nog bevestigen.