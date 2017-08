De game Unsung Story, dat meer dan drie jaar geleden voldoende centjes wist te vergaren op Kickstarter, is verkocht aan een andere uitgever. De oorspronkelijke ontwikkelaar Playdeck gooit zo de handdoek in de ring en laat de rest van het werk over aan uitgever Little Orbit. Het is momenteel nog niet volledig duidelijk wat het gevolg is voor de oorspronkelijke backers, maar zij worden door Playdeck doorverwezen naar Little Orbit. Matthew Scott, CEO van Little Orbit, laat alvast verstaan dat het project helemaal van nul opnieuw zal worden opgebouwd. Daarbij zal wel nog de focus worden gelegd op het oorspronkelijke concept, dat de voorbije jaren een beetje ondergesneeuwd was geraakt.