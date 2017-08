Met meer dan 700 wagens zou Forza Motorsport 7 de grootste collectie auto's ooit in de aanbieding hebben. In plaats van ze allemaal in één keer te onthullen echter wordt ervoor gekozen om ze in stukjes te onthullen door ze via thema te bundelen. Vandaag zijn de Japanse wagens aan de beurt.

2001 Acura Integra Type-R

2002 Acura RSX Type-S

2017 Acura NSX

1970 Honda S800

1984 Honda Civic CRX Mugen

1986 Honda Civic Si

1991 Honda CR-X SiR

1992 Honda NSX-R

1994 Honda Prelude Si

1997 Honda Civic Type R

2000 Honda Prelude Type SH

2004 Honda Civic Type-R

2005 Honda NSX-R

2007 Honda Civic Type-R

2009 Honda S2000 CR

2014 Honda Civic Si

2016 Honda Civic Type R

2003 Infiniti G35 Coupe

2012 Infiniti IPL G Coupe

2014 Infiniti Q50 Eau Rouge

2015 Infiniti Q60 Concept

1972 Mazda Cosmo 110S Series II

1973 Mazda RX-3

1985 Mazda RX-7 GSL-SE

1990 Mazda MX-5 Miata

1990 Mazda Savanna RX-7

1994 Mazda MX-5 Miata

1997 Mazda RX-7

2005 Mazda Mazdaspeed MX-5

2010 Mazda Mazdaspeed 3

2010 Mazda MX-5 Super20

2011 Mazda RX-8 R3

2013 Mazda MX-5

2013 Mazda MX-5 Cup

2016 Mazda MX-5

1988 Mitsubishi Starion ESI-R

1992 Mitsubishi Galant VR-4

1995 Mitsubishi Eclipse GSX

1997 Mitsubishi GTO

1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR

2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR

2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR

1970 Datsun 510

1971 Nissan Skyline 2000GT-R

1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R

1987 Nissan Skyline GTS-R (R31)

1992 Nissan Silvia CLUB K's

1993 Nissan 240SX SE

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1994 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo

1994 Nissan Silvia K's

1995 Nissan NISMO GT-R LM

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1998 Nissan R390

1998 Nissan Silvia K's Aero

2000 Nissan Silvia Spec-R

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II

2003 Nissan Fairlady Z

2010 Nissan 370Z

2012 Nissan GT-R Black Edition

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2014 Nissan Juke Nismo RS

2015 Nissan IDx NISMO

2016 Nissan Titan Warrior Concept

2017 Nissan GT-R

1980 Subaru BRAT GL

1990 Subaru Legacy RS

1996 Subaru SVX

1998 Subaru Impreza 22B STi

2004 Subaru Impreza WRX STi

2005 Subaru Impreza WRX STI

2005 Subaru Legacy B4 2.0 GT

2008 Subaru Impreza WRX STi

2011 Subaru WRX STI

2013 Subaru BRZ

2015 Subaru WRX STI