Atlus heeft drie nieuwe Persona games aangekondigd. Om te beginnen is er Persona Q2, dat er zit aan te komen voor de Nintendo 3DS. Een website voor de game staat al online, maar meer info is er vooralsnog niet. Verder zijn met Persona 3: Dancing Moon Night en Persona 5: Dancing Star Night twee nieuwe Persona dance games aangekondigd. Daarvan zijn al trailers beschikbaar. Deze twee games verschijnen in Japan in de lente van 2018 voor PS4 en PS Vita.