Naruto to Boruto: Shinobi Striker zal een character creation system hebben, waarmee de game in de voetsporen van Dragon Ball Xenoverse lijkt te treden. Spelers zullen het gelaat van hun personage (haar, ogen, neus, mond, ...) zelf kunnen bepalen, evenals het favforiete hoofdwapen en ninjutsu. Voorts is onthuld dat er blijkbaar een virtual reality ninjutsu arena van de partij zal zijn.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker verschijnt begin 2018 voor pc, PS4 en Xbox One.