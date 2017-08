Wie een pre-order plaatst voor Call of Duty: WWII kan binnenkort deelnemen aan de private bèta en dat levert dan ook een speciaal combat pack op wanneer de game verschijnt in november. Dat combat pack bevat een speciale helm, een bèta calling card en een bijpassend embleem. De private bèta loopt om te beginnen op PS4 van 25 augustus tot 28 augustus. Een tweede ronde is er van 1 tot 4 september en dat voor zowel PS4 als Xbox One. Een datum voor de bèta op pc is nog niet bekend.