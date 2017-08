Virtuos, de studio achter Assassin's Creed: The Ezio Collection, Batman: Return to Arkham en de recente Final Fantasy remasters, is momenteel bezig met een port van een AAA-game voor de Nintendo Switch. Om welke game het zou gaan, is niet bekend, maar gezien het verleden van de studio en de partners waarmee al samengewerkt werd, zijn er heel wat mogelijkheden. Afwachten dus.