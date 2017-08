Een studie van onderzoeksbureau SuperData heeft een top 10 lijstje opgeleverd van de in 2017 tot nu toe meest verdienende games voor pc en console. Exacte cijfers over de opbrengsten werden wel niet gepubliceerd. Verder gaat het over de periode januari tot juni 2017.

Dat in de top 10 voor pc League of Legends bovenaan staat, is niet echt een verrassing. De inmiddels al 8 jaar oude free-to-play game blijft het wereldwijd namelijk erg goed doen, met miljoenen spelers gespreid over alle continenten. Verder maakt de top 10 voor pc vooral het belang van de Aziatische markt duidelijk. De rest van de top 3, Dungeon Fighter Online en Crossfire, zijn bij ons in het Westen minder bekend, maar doen het uitstekend in het Oosten. Gezien de Aziatische markt louter qua aantallen zo groot is, duwen deze games meer Westers georiënteerde games weg. Desondanks vinden we in de top 10 voor pc natuurlijk ook nog andere grote, bekende namen terug, zoals World of Warcraft, Counter-Strike en DOTA 2.

Ook in de top 10 voor pc vinden we het relatief nieuwe Overwatch van Blizzard terug. Dat is meteen ook de enige game die zowel in de top 10 voor pc als de top 10 voor console staat. Op de eerste plaats voor console staat alleszins FIFA 17, gevolgd door Grand Theft Auto V, dat waanzinnig veel geld blijft binnenhalen via GTA Online. Verder zien we in de top 10 voor console twee Call of Duty games, al worden die wel voorafgegaan door de laatste Battlefield game.

Uit deze top 10 lijstjes zijn vast een hoop conclusies te trekken, al is dat ook niet zo evident zonder concrete cijfers. Zeker is alleszins dat de markt van videogames veel groter is dan enkel het Westen, vooral voor pc dan, en dat de Aziatische markt een stevig aandeel heeft, voor zover dat nog niet bekend was natuurlijk. Een herinnering kan nooit kwaad.

Top 10 PC

1. League of Legends

2. Dungeon Fighter Online

3. Crossfire

4. Fantasy Westward Journey Online II

5. World of Warcraft

6. World of Tanks

7. DOTA 2

8. Overwatch

9. Counter-Strike: Global Offensive

10. New Westward Journey Online II

Top 10 console

1. FIFA 17

2. Grand Theft Auto V

3. Battlefield 1

4. Call of Duty: Infinite Warfare

5. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

6. Call of Duty: Black Ops III

7. Destiny

8. Madden NFL 17

9. NBA 2K17

10. Overwatch