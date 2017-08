De International e-Sports Federation (IeSF) heeft aangekondigd dat het 9de Wereldkampioenschap esports van 8 tot 12 november doorgaat in Busan, de tweede grootste stad van Zuid-Korea. Ook Belgiƫ zal vertegenwoordigd zijn, of dat is tenminste de bedoeling.

Kwalificaties voor de finale in Busan zijn toegankelijk voor alle teams in Counter-Strike: Global Offensive en League of Legends die bestaan uit 5 Belgische spelers die bereid zijn op eigen kosten naar Busan te reizen. Lokale accommodatie en onkosten worden door het IeSF voorzien. De Belgische online qualifiers vinden plaats op 2 en 3 september, afhankelijk van het aantal registraties. Meer informatie is hier te vinden.