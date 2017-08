In de nieuwe mod Grand Theft Space trekken we met GTA V de ruimte in, waar we de strijd aangaan met aliens en ander gespuis. De mod werd gemaakt door een team modders onder leiding van sollaholla en bevat ook een aantal voertuigen die speciaal zijn gemaakt om in de ruimte rond te reizen. Op basis van de trailer ziet het er alvast niet slecht uit. Wie de mod verder wil volgen, kan hier terecht.