Ene Devin Smith heeft zijn visie getoond van hoe een God of War-controller voor PS4 er uit zou moeten zien. Daarbij had hij heel veel oog voor detail, met de typische kenmerken van de reeks, en zorgde hij er voor dat de controller wel van steen lijkt te zijn gemaakt. Bovendien kan het lederen flapje over de touchpad ook gewoon uit de weg worden gehaald, zodat de controller nog perfect bruikbaar is. De man heeft trouwens al heel wat designs gemaakt, die je allemaal op zijn website kan vinden.