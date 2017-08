Loot boxes, ook Middle-Earth: Shadow of War ontsnapt er niet aan. Warner Bros. en Monolith hebben onthuld dat de game een in-game Market zal bevatten die orcs en andere items zal verkopen die je kan gebruiken in het Nemesis systeem. Je kan er ook loot chests kopen, evenals war chests, XP boosts en bundels.

De loot chests bevatten gear (wapens, armor) van verschillende zeldzaamheidsgraden. Ze kunnen ook XP boosts bevatten. War chests dan weer bevatten orc followers die je kan gebruiken om je leger uit te breiden en te versterken. Ze kunnen ook training orders bevatten die je kan gebruiken om je orc followers te versterken of aan te passen.

Om deze zaken te kopen, moet je over Mirian of Gold beschikken. Mirian is een in-game munteenheid die je krijgt voor het verslaan van treasure orcs, maar je kan ook Mirian krijgen door gear te vernietigen. Orc followers kan je ook vernietigen, waarna je er gear voor in ruil krijgt, en die gear kan je dan ook weer vernietigen om Mirian te krijgen. Doorheen de game kunnen ook gewoon voorraden van Mirian ontdekt worden. Gold dan weer is een in-game munteenheid die je kan gebruiken voor high-level loot chests, war chests, boosts en bundels. Gold krijg je in kleine hoeveelheden bij grote mijpalen in de game of door deel te nemen aan community challenges, maar je kan het ook kopen met echt geld.

Hoewel een dergelijk systeem tegenwoordig niets nieuws is, blijft het toch telkens even met de wenkbrauwen fronsen. Voorts was er even ophef toen gedacht werd dat de in-game Market ervoor zou zorgen dat de game altijd een actieve internetverbinding nodig zou hebben om gespeeld te kunnen worden. Enige verduidelijking van Monolith heeft inmiddels echter aangetoond dat dat niet het geval zal zijn. Een internetverbinding is natuurlijk nodig als je gebruik wil maken van de online features, zoals de Market, maar je kan de game ook gewoon offline spelen.