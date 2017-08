Bandai Namco lijkt iets te vroeg naar buiten te zijn gekomen met Collector's Editions van Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Via Twitter stuurde het namelijk onderstaande afbeeldingen de wereld in, waarna ze snel weer werden verwijderd. We zijn twee Collector's Editions, namelijk een King's Edition en een Prince's Edition. We weten nu ook dat er blijkbaar een Season Pass op de planning staat.

Edit: inmiddels zijn deze edities officieel bevestigd.