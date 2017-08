Hellblade: Senua's Sacrifice, de nieuwe, ambitieuze game van Ninja Theory die vanaf vandaag officieel verkrijgbaar is, heeft een interessante, permadeath-achtig mechanisme waarbij je save files worden verwijderd als je te vaak sterft. Gebeurt dat, dan mag je de game dus terug van nul beginnen. Tijdens het spelen zie je een soort corruptie zich uitbreiden op de rechter arm van Senua, telkens ze sterft. Bereikt die corruptie haar hoofd, dan is het game over en mag je opnieuw beginnen.

Dit mechanisme gaat dieper dan je aanvankelijk zou denken. Hellblade is namelijk een game die draait rond psychose en het permadeath-mechanisme is mogelijk deels ook bedoeld om bewust met de voeten van de speler te spelen. Spoiler: in de game zijn er bepaalde momenten waarop je als speler niet goed kan inschatten of het de bedoeling is dat je tijdens een bepaald gevecht effectief sterft om zo verder te geraken. Wanneer je enorm veel vijanden voorgeschoteld krijgt, kan je hier erg van schrikken en vrees je mogelijk voor je progressie omwille van de permadeath, maar het kan dat dit een segment in de game is waar je eigenlijk sowieso moet sterven, als een soort pseudo-dood, om verder te geraken.