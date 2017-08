EA heeft laten weten dat het in oktober een bèta organiseert voor Star Wars Battlefront II en dat op pc, PS4 en Xbox One. Vanaf 4 oktober kunnen mensen met een pre-order al aan de slag met de bèta. De rest kan de bèta vanaf 6 oktober spelen. De bèta zou tot 9 oktober duren. Qua content krijgen we het Naboo: Theed gevecht voorgeschoteld dat te zien was tijdens E3, met clones van de Republic die strijden tegen droids van de Separatists in de Galactic Assault mode. Ook een Starfighter Assault battle zou van de partij zijn, maar meer details over die mode komen pas tijdens Gamescom.