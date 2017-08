Het is even stil geweest rond No Man's Sky, maar deze week krijgen we nog eens een nieuwe update. Update 1.3, de zogenaamde Atlas Rises update, focust op het verbeteren van het centrale verhaal van de game. Daarnaast wordt het mogelijk om snel en makkelijk van de ene naar de andere locatie/planeet te reizen via portals, die eerder al geteased werden en die je het best kan vergelijken met de structuren uit Stargate. Meer exacte details over de update zou snel volgen, wanneer de update effectief wordt uitgerold.