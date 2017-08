Gearbox heeft Project 1v1 aangekondigd. Dat is de codenaam voor een nieuwe, competitieve shooter die snelle schietactie combineert met de strategische metagame van een kaartspel. Wat we ons daar precies bij moeten voorstellen, valt nog af te wachten. Via de officiële website kan je je al inschrijven voor de bèta die deze zomer nog zou beginnen. Er zullen wel enkel Amerikaanse servers beschikbaar zijn. Meer info is er vooralsnog niet, maar het artwork op de website suggereert een futuristische setting met Aziatische invloeden.