Bij Eurogamer hebben ze de hand kunnen leggen op wat PS4 firmware update 5.0 met zich mee zal brengen. Een van de grootste nieuwigheden is de optie om met de PS4 Pro in 1080p en tegen 60fps naar Twitch te streamen. Verder wordt het mogelijk elke account te volgen, of je er nu mee bevriend bent of niet. Wel zal je zelf kunnen aangeven of je wel of niet gevolgd wil worden door mensen waarmee je niet bevriend bent.

Verder zouden er nog wat kleinere nieuwigheden van de partij zijn, zoals de mogelijkheid om meerdere adult accounts per gezin te hebben, waar dan sub-accounts aan gekoppeld kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld per kind andere regels vastgelegd worden. Verder worden notifications zichtbaar vanaf het Quick Menu, zodat je niet telkens naar het Home Screen moet terugkeren.