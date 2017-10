Update

Er is nu een officiƫle releasedatum bekend, zijnde 5 december.

Origineel (11/08/2017, 10:55)

Hier en daar was een Switch-versie van This is the Police al gespot, maar nu is de komst van de game naar de Switch ook officieel dankzij een vermelding in de eShop. Een releasedatum is wel nog niet bekend. In This is the Plice moet je geld verzamelen door een politiemacht te managen. De game verscheen vorig jaar al voor pc en kwam eerder dit jaar ook naar PS4 en Xbox One.