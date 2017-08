Af en toe verschijnen er op de PS4 games waarbij je denkt "euh, ja.. ok, dan" en met Shape of the World lijkt er weer zo eentje op weg te zijn. De game werd gemaakt door FX-artiest Stu Maxwell en draait volledig rond een prachtig visueel en muzikaal avontuur. De game stuwt je ook niet vooruit, maar laat je volledig genieten van de omgevingen en de interacties die de speler er mee kan hebben. Wil je eens een avondje wat relaxen, dan lijkt Shape of the World, dat begin volgend jaar verschijnt, de perfecte oplossing te worden.