Via Steam werd onlangs Fidget Spinner Simulator gelanceerd, hetgeen nu eenmaal kan omdat developers tegenwoordig voor 100 dollar in principe redelijk makkelijk hun game op Steam gelanceerd kunnen krijgen. In de game kan je aan de slag met allerlei fidget spinners en dat op allerlei locaties. Daar blijft het echter niet bij. Je kan ook aan de slag met een hoverboard en ook vapen is een optie. De game bevat zo naar eigen zeggen alle hypes van 2017.

Dergelijke games doen het vreemd genoeg vaak relatief goed op Steam, juist omwille van hun absurde karakter of bedenkelijke kwaliteit. Zodoende halen ontwikkelaars er vaak nog wel een deftig centje mee binnen en dan kan je het hen misschien niet eens kwalijk nemen dat ze proberen om er nog meer munt uit te slaan. Het resultaat is de lancering van premium DLC in de vorm van een gouden fidget spinner en vapor. De DLC ontgrendelt ook de "Premium Member" achievement.

Prijskaartje voor dit alles? 30 dollar. Relatief veel voor wat je krijgt, maar niemand verplicht je natuurlijk om het te kopen. Voor digitale kleinigheden wordt op Steam trouwens wel vaker veel geld gevraagd (en gegeven). Een minibroekje voor PlayerUnknown's Battlegrounds bijvoorbeeld wordt ook vlotjes voor meer dan 300 dollar verhandeld.