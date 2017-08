De Nederlandse voormalige professionele voetballer Edgar Davids heeft een rechtszaak tegen Riot Games, de makers van League of Legends gewonnen, nadat hij ze had aangeklaagd omwille van Striker Lucian, een skin voor Lucian, een van de champions in de game, die volgens hem zo hard op hem lijkt dat het geen toeval meer kon zijn. Als dusdanig zou Riot Games heel wat geld hebben verdiend door misbruik te maken van het portretrecht en de populariteit van Davids. Riot Games argumenteerde dat de gelijkenissen helemaal niet zo treffend zijn, en dat spelers in eerste instantie nog steeds Lucian zouden herkennen, en niet Davids. De rechtbank oordeelde echter anders.

Davids krijgt nu een schadevergoeding, maar hoe hoog die precies zal zijn, is niet bekend. Wel zou de schadevergoeding betaald worden met de opbrengsten van de Striker Lucian skin in Nederland. Dat kan twee redenen hebben. Ofwel is de rechtspraak van de Nederlandse rechtbank in deze zaak beperkt tot Nederland, ofwel is dit een bewuste keuze geweest van de advocaten van Davids. Door zelf in eerste instantie te vragen om een schadevergoeding op basis van de inkomsten in Nederland zouden de gerechtskosten van de zaak namelijk gedrukt worden, terwijl de zaak ook makkelijker ontvankelijk verklaard zou worden. De zaak zou dan ook meer kans op slagen hebben. Dit is een strategie die vaak wordt toegepast in dergelijke zaken: klein beginnen en winnen om zo een precedent te scheppen, waarna eventueel alsnog breder en internationaler een zaak kan gestart worden ook, die dan door het precedent een grotere kans op slagen heeft.

Of Riot Games eventueel nog beroep aantekent of iets dergelijks, valt nog af te wachten. Ook valt het af te wachten wat de bredere impact van deze zaak kan zijn. Er zijn immers nog skins (niet enkel in League of Legends, ook in andere games), waarvoor duidelijk elders inspiratie werd gehaald, is het niet bij beroemdheden dan wel bij andere games. Het verleden heeft echter al geleerd dat dergelijke zaken in bijvoorbeeld de VS dan weer weinig kans op slagen hebben, aangezien "lijken op" daar vaak onvoldoende is voor een gegronde klacht.