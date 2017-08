Deze week verschijnt Sonic Mania, zij het enkel voor PS4 en Xbox One. De pc-versie is op het laatste moment uitgesteld tot 29 augustus. Men was niet helemaal tevreden met de kwaliteit van de pc build en wil er dus nog wat extra tijd en aandacht aan besteden. Wie de pc-versie al heeft besteld, krijgt ter compensatie de eerste Sonic game gratis op Steam.