Afgelopen weekend richtten alle Dota 2 fans hun ogen op de finale van The International 7, die door Team Liquid gewonnen werd. Het evenement was echter ook het toneel voor een aankondiging van OpenAI, een non-profit en open-source onderzoek naar artificiële intelligentie waar onder meer Elon Musk mee achter zit. Er werd namelijk aangekondigd dat een bot van OpenAI er voor het eerst in geslaagd is om pro Dota 2 spelers te verslaan in een 1v1 game (zij het met specifiek vastgelegde regels). Games als Dota 2 zijn (op sommige punten) complexer dan pakweg schaken, een gebied waar AI al langer sterke prestaties weet neer te zetten.

Zoals dat tegenwoordig gaat met AI, leert de bot in kwestie zichzelf efficiënt spelen. Startegieën worden dus niet voorgeprogrammeerd. De bot krijgt een basisinstructie en enkele parameters mee, namelijk info over wanneer het de game wint en welke controls gebruikt kunnen worden, en vervolgens gaat de bot op zichzelf aan de slag. In het begin zal de bot heel wat games verliezen omdat de bot gewoon niet weet wat hij aan het doen is, maar gaandeweg, door trial & error, begint de bot meer en meer te "leren" hoe het de game moet spelen.

Uiteindelijk heeft de bot zoveel games gespeeld dat hij uit zichzelf ook geavanceerde tactieken heeft geleerd, zoals het manipuleren van de creep wave of het op afstand houden van de tegenstander. De AI leert ook om zo goed mogelijk in te schatten waar een tegenstander zich bevindt en wat die aan het doen is wanneer de AI geen vision meer heeft. De AI is dus niet alwetend in de game, maar leert uiteindelijk wel om goede inschattingen te maken en optimale strategieën toe te passen. Daarmee begint de AI vaak al sneller dan menselijke spelers.

Doordat de AI er nu al in slaagt 1v1 pro spelers te verslaan, zijn er pro spelers die de AI willen gebruiken als training. In onderstaande video geven ze namelijk aan dat de AI een geduchte tegenstander is, en dat ze er zelf ook dingen van kunnen leren.

Het doel van dit project van OpenAI is om uiteindelijk een volledig team van AI-spelers te creëren die het kunnen opnemen tegen menselijke topteams. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om menselijke en AI-spelers samen in hetzelfde team te laten spelen.