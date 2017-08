Esports is big business en dus doet Ubisoft zijn best om zijn games een vleugje esports mee te geven. Zodoende werd afgelopen weekend een groot For Honor Season Three toernooi gehouden voor pc. De focus kwam uiteindelijk echter niet op de game, het event zelf of de uitmuntende prestaties van spelers te liggen, maar wel op het feit dat één speler naar huis ging met de hoofdprijs van 10.000 dollar door gebruik te maken van een exploit. Niet meteen goede reclame voor Ubisoft.

Al maanden klagen For Honor spelers over de zogenaamde "unlock tech" exploit. Door in bepaalde situaties tijdens het uitvoeren van een aanval tijdig te unlocken, kan je er namelijk voor zorgen dat die aanval niet meer afgeslagen kan worden door de tegenstander. Je aanval zal dus sowieso de tegenstander raken en daar kan die tegenstander helemaal niets tegen beginnen. Ubisoft is al een tijd op de hoogte van deze exploit en stelde eerder al dat het werkt aan een oplossing, maar die kwam er dus niet op tijd voor het toernooi.

Gevolg: Jakub "SB.Alernakin" Palen, die naar eigen zeggen al twee weken de game niet meer gespeeld had, won redelijk vlotjes al zijn games als een Nobushi fighter, daarbij gebruik makend van de unlock tech exploit. Hij schakelde de combo's aan elkaar en kreeg zonder problemen de hoofdprijs van 10.000 dollar overhandigd. De creative director van For Honor feliciteerde hem. "Goed gedaan, maatje. Het zou wel kunnen dat je binnenkort je speelstijl moet aanpassen." Met dat laatste werd verwezen naar het feit dat de exploit mogelijk snel uit de game gehaald zou worden, hopelijk toch.

De meningen over het hele gebeuren zijn intussen verdeeld. Zo goed als iedereen is het er wel over eens dat het geen goede reclame is voor Ubisoft, maar daarnaast wordt natuurlijk de vraag gesteld wat Ubisoft had kunnen doen om dit beter te laten uitdraaien, los van de exploit effectief uit de game halen. Sommigen wijzen erop dat exploits in andere toernooien, bijvoorbeeld van fighting games, constant gebruikt worden, door alle spelers, en dat ook hier andere spelers de mogelijkheid hadden om de exploit te gebruiken. Iedereen streed dus met dezelfde wapens, en dan zou er geen probleem zijn. Anderen wijzen er dan weer op dat de exploit nu eenmaal sterker is bij bepaalde personages, en dat het uiteindelijk gewoon een oneerlijk voordeel oplevert. In andere esports competities en games is het trouwens niet ongebruikelijk dat sommige personages gewoon worden uitgesloten van competitive play wanneer blijkt dat er een probleem mee is.