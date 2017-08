Square Enix heeft aangekondigd dat Dissidia Final Fantasy NT op 30 januari 2018 verschijnt voor PS4. Dat is wel enkel bevestigd voor Noord-Amerika, maar waarschijnlijk zal de Europese release ongeveer rond dezelfde periode plaatsvinden. Ook is een Season Pass aangekondigd. Die biedt 6 extra personages, samen met twee extra kleurschakeringen voor hun outfits en twee extra wapens per personage. Verder zijn verschillende edities van de game aangekondigd, waarvan de Ultimate Collector's Edition de duurste is. Die kost 189,99 dollar en bevat onder meer een 8,25" figurine. In hoeverre die speciale edities ook in Europa verschijnen valt nog af te wachten.