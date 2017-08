Een van de meest legendarisch figuren uit de geschiedenis van WWE is ongetwijfeld Dwayne 'The Rock' Johnson. Momenteel is de man vooral acteur, maar dat wil niet zeggen dat hij het worstelen volledig achter zich heeft gelaten en nu wist 2K Sport de man te strikken als executive producer voor de soundtrack van WWE 2K18.

“Muziek is mijn leven. Alle genres. Ik kijk ernaar uit om mijn WWE roots te eren door met de 2K en Apple Music teams samen te werken om een aantal van mijn favoriete hardcore training nummers te delen met fans over de hele wereld,” aldus Johnson.

De in-game soundtrack van WWE 2K18 van executive producer Johnson, zal de volgende artiesten en nummers bevatten: