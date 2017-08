Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van Belgiƫ. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en voor het eerst zal dat met Concept Booth zijn.

Wie al eens graag een kaartje legt, heeft misschien wel al deelgenomen aan de pokerdagen van Pokahnights. Het team achter die competitie, Concept Booth, is nu ook klaar om hun game, Days of Poker, aan de wereld te laten zien en welke gelegenheid is dan beter dan GameForce? Wil je dus eindelijk eens leren hoe je moet pokeren of wil je zelf eens een kaartje komen leggen, dan zijn de mensen van Days of Poker klaar om je te helpen.