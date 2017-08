Atari is een rechtszaak begonnen tegen Nestlé omdat het voor KitKat een reclamespotje lanceerde waarvoor volgens Atari de nodige inspiratie werd gehaald bij Breakout, een klassieker van Atari. In het spotje zien we kinderen en (jong)volwassenen eigenlijk gewoon Breakout spelen, maar de bricks zijn vervangen door KitKat repen. Kijkers worden zo aangespoord om "uit te breken" en meer KitKat repen te kopen.

Volgens Atari is de gelijkenis met Breakout zo treffend dat het geen toeval kan zijn. Nestlé heeft volgens Atari dan ook bewust gebruik gemaakt van Breakout, om de nostalgische waarde ervan te gebruiken om een publiek van baby boomers, Generation X en millennials en post-millennials te bereiken. Daarom had Nestlé eerst toestemming moeten vragen aan Atari, of zou Atari alleszins gecompenseerd moeten worden.

Een woordvoerder van Nestlé heeft laten weten dat het bedrijf zich zal verdedigen tegen deze beschuldigingen van Atari. Inmiddels lijkt de reclame in kwestie offline gehaald te zijn.